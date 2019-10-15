"Orta gelir tuzağından kurtulmak için teknolojik sıçrama gerekir"
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulması için yüksek teknolojiye sıçramasını sağlayacak teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapması gerektiğini bildirdi.
15.10.2019 14:12
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulması için yüksek teknolojiye sıçramasını sağlayacak teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapması gerektiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com