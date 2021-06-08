Ormanlık alana ektiği kenevirleri sularken yakalandı
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Ormanlık alana ektiği kenevirleri sularken yakalandı

Ormanlık alana ektiği kenevirleri sularken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da ormanlık alana Hint keneviri eken şahıs, kenevirleri sularken suçüstü yakalandı.

Antalya'da ormanlık alana Hint keneviri eken şahıs, kenevirleri sularken suçüstü yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi Koruca mevkiinde ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Belirlenen bölgeye yapılan operasyonda D.K. isimli şüpheli, 123 kök kenevir bitkisini suladığı esnada suçüstü yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 25 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. - ANTALYA

Ormanlık alana ektiği kenevirleri sularken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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