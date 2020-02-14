: Orman Genel Müdürlüğü personel alımında usulsüzlük yapıldığı iddia edildi

14.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:24

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Orman Genel Müdürlüğü'ne personel alımında; KPSS puanı düşük olanlara yüksek, puanları yüksek olanlara da çok düşük puan verilerek eleme yapıldığını iddia ederek tepki gösterdi.

60 PUAN ALANA 90.4 PUAN VERDİLER İDDİASI

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye seslenen Barut, "Torpil, kayırmacılık ve eşitsizliğe karşı, mülakat adaletsizliğiyle ilgili harekete geçmeye, bu eşitsizliği ortadan kaldırmaya çağırıyoruz" dedi.

Sosyal medyada da sınava ilişkin tepkiler dinmezken, KPSS puanı 85 olan adaya 60, puanı 77 olan adaya 59 mülakat puanı verilip elendiği; KPSS puanı 60 olan mühendis adayına ise 90.4 mülakat puanı verilip başarılı sayıldığı iddiaları ortaya atıldı.

"KİMSE TORPİL İSTEMESİN" DEMİŞTİ

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Bekir Pakdemirli'nin katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği sözleri anımsatan Ayhan Barut, şunları söyledi:

"Orman Genel Müdürlüğüne 5 bin personel alımı yapılacağını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bin 200 Mühendis, 2 bin 700 Orman Muhafaza Memuru, 800 memur ve 300 şoför alınacağını söyledi. Alımların KPSS puanına göre sıralamayla olacağını belirterek 'Kimse kapımıza tayin, terfi ve torpil istiyorum diye gelmesin, KPSS puanları ne ise ona göre yapılacak' diyen Bakan Pakdemirli'nin mülakatı nasıl savunacağını merak ediyoruz."

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