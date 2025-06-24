Benfica ile Bayern Münih, FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçında karşı karşıya geliyor. Maçıizlemek isteyen sporseverler Orkun Kökçü Benfica Bayern Münih maçında oynayacak mı, kadroda mı, yedek mi, ilk 11'de mi, gibi konuları araştırıyor. Peki, Orkun Kökçü neden yok? Orkun Kökçü Benfica Bayern Münih maçında yok mu?

BENFİCABAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Benfica ile Bayern Münih arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, TRT 1 kanalından canlı maç izlenebilecek. TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Benfica-Bayern Münih Maçı, 24 Haziran Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

ORKUN KÖKÇÜ BENFİCA BAYERN MÜNİH MAÇINDA NEDEN YOK?

Orkun Kökçü ilk 11'de yer almıyor:

Orkun Kökçü yedekler arasında yer alıyor.

BENFİCA-BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Benfica ve Bayern Münih, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, Charlotte'da, Bank of America Stadyumu'nda oynanacak.