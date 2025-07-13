Orkun Kökçü evli mi, çocuğu var mı? Orkun Kökçü sevgilisi var mı?

Orkun Kökçü evli mi, çocuğu var mı? Orkun Kökçü sevgilisi var mı?
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Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Orkun Kökçü, Başkan Serdal Adalı ile birlikte Hollanda'dan Türkiye'ye hareket etti. Peki, Orkun Kökçü evli mi, çocuğu var mı?

Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü, Hollanda'dan İstanbul'a doğru Başkan Serdal Adalı ile birlikte yola çıktı. Hollanda'da yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, Orkun Kökçü'yü İstanbul'a uğurladı. Bir Beşiktaş taraftarı, sevinçten Serdal Adalı'nın ayağını öptü. Peki, Orkun Kökçü evli mi, çocuğu var mı?

ADALI'NIN AYAĞINI ÖPTÜLER

Hollanda'da yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, havalimanına gelerek Orkun Kökçü'yü Türkiye'ye uğurladı. Çok sayıda Beşiktaşlı taraftar, Başkan Serdal Adalı'ya da büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Bir Beşiktaş taraftarı, Orkun Kökçü'yü transfer eden Serdal Adalı'nın yanına giderek onu ayağından öptü. Serdal Adalı ve Orkun Kökçü, taraftarları selamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a doğru yola çıktı.

İLK ÜÇLÜSÜNÜ ÇEKTİRDİ

Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü, Hollanda'dan ayrılırken kendisini uğurlamaya gelen Beşiktaş taraftarına ilk üçlüsünü çektirdi.

BONSERVİS BEDELİYLE TARİHE GEÇECEK

Siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü'yü 25 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ve 5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında takıma katacak ve Benfica'ya toplamda 30 milyon euro ödeyecek. Milli futbolcu, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacak.

PROFESYONEL KARİYERİ

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde Hollanda temsilcisi Feyenoord ve Portekiz ekibi Benfica'da forma giydi.

ORKUN KÖKÇÜ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü evli değildir, çocuğu ve sevgilisi yoktur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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