Orhun Ene: "Oyuncuların güven ve agresifliği çok önemliydi"
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Orhun Ene: "Oyuncuların güven ve agresifliği çok önemliydi"

Orhun Ene: 'Oyuncuların güven ve agresifliği çok önemliydi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri ilk maçında Uruguay'ı 95-86 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Orhun Ene ve takımın yıldız ismi Cedi Osman açıklamalarda bulundu.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri ilk maçında Uruguay'ı 95-86 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Orhun Ene ve takımın yıldız ismi Cedi Osman açıklamalarda bulundu.

95-86'lık Uruguay galibiyetiyle FIBA Erekler Olimpiyat Elemeleri'ne iyi bir başlangıç yapan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Orhun Ene ve NBA'da oynayan yıldız basketbolcu Cedi Osman açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olduğunu belirterek sözlerine başlayan Ene, "Öncelikle tam kadro olarak, turnuvaya tabii ki yeterli hazırlık sürecimiz olmadı. Furkan ve Ersan bize Kanada'da katıldı ve ilk maçlarına bugün çıktılar. Adaptasyon sürecine ihtiyacımız vardı. Kazanmak önemliydi. Kazandığımız için turnuvada şansımız devam ediyor. Grupta oynayacağımız maçlar çok önemli. Bugünü iyi değerlendirmeliyiz. Oynadığımız oyun ve kazanma şeklimiz bizi ifade etmiyor. Bu süreçte maç içinde iniş çıkışlar olabiliyor. Mental anlamda 'ya tamam ya devam' maçları olduğundan oyuncular üzerinde baskı oluşuyor. Devreyi daha farklı önde kapatabilirdik. Ancak erken atışlar ve savunmadaki hatalarımız nedeniyle 6 sayıyla önde tamamladık. Uruguay takımı tecrübeli oyunculara sahip, sert bir ekip. Bize tam sahada baskı yaparak organizasyonumuzu bozdular. 2. yarıya çok iyi başlamadık ve geriye düştük. Maçın bazı kısımları hakkında çok olumlu konuşamayız fakat oyuncularıma hakkını vermem gerekiyor. Maç sonunda sergiledikleri güven ve agresiflik çok önemliydi. Maçın son 5 dakikasında hem savunmada hem de hücumda daha agresif bir oyun oynadık. Bunun sayesinde maçı çevirmeyi başardık. Çekya karşısında daha iyi organize olacağımıza inanıyorum. Uruguay isim olarak insanları etkilemese de gerekli farkı yakaladılar. Bu turnuva kolay değil. Kazanarak başlamak önemli. Daha iyisini yapmak için çözmemiz gereken sorunlar var. Çekya karşısında kazanmayı bilirsek iki maç için daha ritimde ve özgüvende olacağız" dedi.

CEDİ OSMAN: "ÇEKYA KARŞISINDA KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Uruguay'ın iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyen Cedi Osman "Bizim için zor bir maçtı. Uruguay'ın hakkını vermek lazım. Özellikle Jayson Granger harika oynadı. Turnuvalarda ilk maçları oynamak her zaman zordur. İlk çeyrekte maça çok iyi başladık ve harika bir basketbol oynadık. Fakat daha sonra doğru şeyleri yapmayı bıraktık. Bizim için en önemli şey son çeyrekte 8 sayı geriye düştüğümüzde bile vazgeçmememizdi. Takım olarak cevap verebilmek ve turnuvaya galibiyetle başlamak çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Yarın bizi zor bir maç bekliyor. Çekya ile oynayacağız, onları tanıyoruz. Zor bir maç olacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

-İHA-

Orhun Ene: 'Oyuncuların güven ve agresifliği çok önemliydi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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