Orhun Ene: Bu seviyede çıkıp 'bugün benim günüm değildi' diyemezsiniz

16.10.2019 11:16

Umana Reyer Venezia deplasmanında sahadaki TOFAŞ'ın gerçek TOFAŞ olmadığını belirten başantrenör Orhun Ene, "Takımı anlayabiliyorum. Zor bir fikstürdeyiz ancak bu bahane değil. Çünkü bu onların işi ve bu seviyede çıkıp 'bugün benim günüm değildi' diyemezsiniz" ifadelerini kullandı.

7Days EuroCup B Grubu üçüncü haftasında, deplasmanda İtalyan ekibi Umana Reyer Venezia'ya 76-65 kaybeden TOFAŞ'ta başantrenör Orhun Ene ve ABD'li pivot Devin Williams karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine rakibi tebrik ederek başlayan deneyimli çalıştırıcı, "Maçı kazanmayı hak ettiler. Takımımız için söylenecek çok fazla şey yok çünkü hem savunmada hem de hücumda sene başından beri ilk defa bu kadar reaksiyon vermeden oynadılar. Zaman zaman bazı oyuncular reaksiyon gösterseler de takım olarak sahadaki 5 oyuncu ve yedekten gelen oyuncular istediğimiz isteği ve sertliği sahaya yansıtamadı. 11 sayı ile mağlubiyet sahadaki farkı göstermiyor. Daha farklı kaybetmeyi de hak ettik" dedi.

Kaynak: DHA

"ZİHİNSEL VE FİZİKSEL OLARAK BU MAÇI OYNAMAYA HAZIR DEĞİLDİK"Zor bir fikstürün içinde olduklarını ancak bu durumun bir bahane olmadığını vurgulayan Ene, "Takımımı anlayabiliyorum. Bizim için zor bir fikstürdeyiz ama yine de bu bahane değil çünkü bu onların işi ve bu seviyede çıkıp 'bugün benim günüm değildi' diyemezsiniz. Her gün senin günün olmalı, hem takım olarak hem de bireysel olarak. Hatalarımızı biliyorum. Bu gece sahadaki gerçek TOFAŞ takımı değildi. Bu karakteri Limoges maçında ve Partizan maçının bazı kısımlarında gösterdik. Sahada çok fazla hata yaptık ve ben bunları tek tek saymak istemiyorum. Zihinsel ve fiziksel olarak bu maçı oynamaya hazır değildik" şeklinde konuştu.DEVIN WILLIAMS: ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZTOFAŞ Basketbol Takımı'nın ABD'li pivotu Devin Williams ise Reyer Venezia karşılaşmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Takım olarak oynayabildiğimiz kadar iyi oynamaya çalıştık. Önemli olan kısım; başımızı öne eğmeden, önümüzdeki maçta karakter ortaya koymak. Uzun bir sezonun daha başındayız ve EuroCup'taki daha üçüncü maçımız. Önümüzdeki birkaç haftada her şey olabilir. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. En önemlisi de evimize dönüp biraz dinlendikten sonra neleri yanlış yapıp neleri geliştirebileceğimizi bulmamız."