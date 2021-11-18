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Organları, 2 ildeki 6 hastaya umut oldu

Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Haberler | Sağlık
Organları, 2 ildeki 6 hastaya umut oldu

GİRESUN'da, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hasan Haliloğlu'nun (39) bağışlanan organları, 2 ilde 6 hastaya nakledilecek.

GİRESUN (DHA) - GİRESUN'da, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hasan Haliloğlu'nun (39) bağışlanan organları, 2 ilde 6 hastaya nakledilecek.

İlçede 1 hafta önce baygınlık geçiren Hasan Haliloğlu, kaldırıldığı Giresun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Haliloğlu'nun organları, ailesi tarafından bağışlandı. Uzman ekip tarafından operasyonla alınan Haliloğlu'nun kalbi, 2 böbreği ve korneaları, Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ve UMKE ekiplerince hastalara nakledilmek üzere Erzurum ve Samsun'a gönderildi. Hasan Haliloğlu'nun bağışlanan organlarının 6 hastaya nakledileceği belirtildi.


Organları, 2 ildeki 6 hastaya umut oldu

Organları, 2 ildeki 6 hastaya umut oldu

Organları, 2 ildeki 6 hastaya umut oldu

Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Son Dakika Haberleri

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