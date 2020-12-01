Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor
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Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor

01.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:37

Koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşlar organik turşuculara akın etti. Üreticiler son zamanlarda turşu satışlarının her geçen gün arttığını belirtti.

Koronavirüs mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen turşuya vatandaşların talepleri arttı. Silivri Köy Pazarı'nda satılan organik turşulara da talepler her geçen gün artmaya başladı.

"YOK SATIYORUZ"

Gelen talepleri karşılamakta zorlandıklarını belirten köy pazarı esnaflarından Serkan Çalışkan "Burada bahçemizde yetişen ürünleri satıyoruz. Son zamanlarda turşularımıza ciddi bir talep var. Talebin en büyük sebeplerinden biri tamamen doğal olması ve doğal sirke ile yapılması. Hem antioksidan hem prebiyotik turşular, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve boğaz enfeksiyonların da ciddi faydaları var. Elma sirkelerimize de ciddi talep var. Daha önceleri satışı yavaştı ancak son zamanlarda koronavirüse iyi geldiğinin söylenmesi üzerine turşularımız şu anda yok satıyoruz gibi. Talep alıyoruz ve evlerine gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle organik turşular yok satıyor

"KORUYUCU MADDEYİ TAVSİYE ETMİYORUZ"

Köy pazarı esnaflarından Ayten Coşkun ise, "Burada hem üretip hem satıyorum. Turşu satışlarımız iki katına çıktı. Atkısız doğal organik olan turşulardan bahsediyoruz, koruyucu madde kullanılan turşuları asla tavsiye etmiyoruz. Hiç bir etkisi olmuyor çünkü, ben kimya mühendisiyim, bu işi bilerek yapıyorum. Özellikle pancar turşusu ve acur turşusunun beyaz lahana turşusunun gargara yapıldığı zaman o boğazdaki solunum yolundaki ve yemek borusundaki zararlı mikropları kırdığı söyleniyor" dedi.

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Koronavirüs salgını nedeniyle organik turşular yok satıyor

"GÜZEL BİR DÖNEM YAŞIYORUZ"

Pandemi döneminden beri turşu satışlarının daha da fazla arttığını belirten Filiz Efe, "Hem üretim açısından hem de satışımız açısından bayağı güzel bir dönem yaşıyoruz. Tamamen doğal olarak üretiyoruz. Sirkesini bile kendi yaptığımız sirkeden kullanıyoruz. Kaya tuzu kullanıyorum" diye konuştu.

Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER

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