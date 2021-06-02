Ordu'nun gururlarını Kaymakam Güney ödüllendirdi

Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda dereceye girerek Ordu'yu gururlandıran sporcular olan Yusuf Fehmi Genç ile Melihcan Günay, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney tarafından ödüllendirildi.

Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda dereceye girerek Ordu'yu gururlandıran sporcular olan Yusuf Fehmi Genç ile Melihcan Günay, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney tarafından ödüllendirildi.

20-31 Mayıs tarihleri arasında Özbekistan'da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Ünyeli sporcular Yusuf Fehmi Genç ile Melihcan Günay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aydın Kuyumcu ve Halter Antrenörü Cumali Tekin, Kaymakam Güney'e ziyaret gerçekleştirerek şampiyonların başarısını paylaştı.

Gençlerin yetişmesinde ve başarmalarında vesile olan herkese teşekkür eden Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, "20-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda Yusuf Fehmi Genç ve Melihcan Günay kardeşlerimiz ülkemizi temsil etmişlerdir. Yusuf Fehmi Genç kardeşimiz 60 kiloda dünya üçüncüsü olmuştur, koparmada 133 kiloda dördüncü, silkmede 168 kg ve toplamda 300 kg kaldırarak dünya üçüncüsü olmuştur. Melihcan Günay kardeşimizde 55 kg ile yarışmış. Yine koparmada 93 kg kaldırarak yedinci, silkmede 126 kg kaldırarak dördüncü, toplamda ise 219 kg kaldırarak altıncı olmuştur. Ben her iki gencimizde başarılarından ötürü tebrik ediyorum, başarılarının artarak devam edeceğini ümit ediyorum" dedi.

Konuşma sonrası Güney, Yusuf Fehmi Genç'e tam altın, Melihcan Günay'a ise yarım altın hediye etti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı