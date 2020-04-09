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Dünya Bankası, Bolaman, Ordu, Ekonomi

Ordu'nun dev projesine Dünya Bankası'ndan sevindirici haber

Ordu'nun dev projeleri arasında yer alan ve geçen yıl Temmuz ayında Dünya Bankası'nın fonlarından yararlanmak amacıyla müracaatı yapılan Bolaman Havzası Islah Projesi'nde sevindirici bir gelişme yaşandı.

09.04.2020 20:23 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:23
Ordu'nun dev projesine Dünya Bankası'ndan sevindirici haber

Ordu'nun dev projeleri arasında yer alan ve geçen yıl Temmuz ayında Dünya Bankası'nın fonlarından yararlanmak amacıyla müracaatı yapılan Bolaman Havzası Islah Projesi'nde sevindirici bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Ordu nüfusunun 3'te 1'inin yaşadığı ve 77 km'lik alanı kapsayan Bolaman Havzası Islah Projesi Dünya Bankası'nın gündeminde ele alındı. Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, 7 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında Bolaman Havzası Islah Projesi'ne ön onay verdi. Onaylama kararı Dünya Bankası'nın web sitesinde de yayınlandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Bolaman Havzası Islah Projesi kapsamında havza üzerinde yeni altyapı ve su tesisleri kurulacağını, ekonomik, sosyal ve istihdam getirici projeler uygulanacağını söyledi.

Güler, "Bu Proje ile Bolaman havzasının çehresi değişecek. Daha önce susuzluk, sel, taşkınlar, kırsal göç gibi problemlerle anılan bölge, kırsal kalkınma projeleri, yöre insanına ekonomik istihdam sağlayan ve eko-sistemiyle anılan bir havzaya dönüşecek" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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