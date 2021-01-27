Ordu'da son 3 ayda 836 yangın meydana geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ordu'da son 3 ayda 836 yangın meydana geldi

27.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:00
Ordu'da son 3 ayda 836 yangın meydana geldi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentte son 3 ayda 836 yangın meydana geldiğini bildirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentte son 3 ayda 836 yangın meydana geldiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, mevsim normallerinin üstünde seyreden yüksek sıcaklığın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangınlara davetiye çıkararak canlı yaşamını olumsuz etkilediği belirtildi.

Yangınların çoğuna ise bahçelerde temizlik amacıyla yakılan anız ateşlerinin sebep olduğu vurgulanan açıklamada, Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarıların takip edilerek dikkate alınması ve bu noktada gerekli önlemlerin alınmasının hassasiyet içerdiği kaydedildi.

İtfaiye Dairesi Başkanı Yusuf Çınkıl, bahçelerde temizlik amacıyla yakılan ateşin, rüzgarın da etkisiyle gelişerek orman yangınlarına dönüşebildiğini aktardı.

Orman yangınları neticesinde bitki örtüsünde geri dönülemez tahribatlar oluştuğu gibi canlıların ölümüyle sonuçlanan birçok durumla da karşılaşabildiklerine işaret eden Çınkıl, "Vatandaşlarımız bunu kontrollü olarak yakmak için çaba gösterse de küçük bir rüzgarda kontrolden çıkan anız yangınları, insanların canı ve malını tehdit edebiliyor. Bu nedenle ateş yakan herkes sorumlu davranmalı ve az da olsa rüzgarın olduğu havalarda bahçe temizliğinden kaçınmalı." ifadesini kullandı.

Çınkıl, ev yangınlarına karşı da uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:

"Ev yangınlarının kaynağını genellikle eskimiş ve deforme olmuş elektrik tesisatları oluşturuyor. Bu nedenle elektrik tesisatlarının yenilenmesi ve bakımlarının yaptırılması elektrik kaynaklı olan yangınların önüne geçmekte önem arz ediyor. Ayrıca bazı vatandaşlar hayvanları ısıtma amacıyla ahırlara ısıtıcılar yerleştiriyor. Bunlar da yangınlara davetiye çıkarıyor. Yine temizlenmeyen bacalar ev yangınlarında başı çeken faktörlerden birisi. Vatandaşlarımız düzenli olarak bacalarını temizletmeli ve tehlikenin önüne geçmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Seren Serengil Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Okan Buruk Erol Bulut Ali Şansalan Fernando Muslera
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da son 3 ayda 836 yangın meydana geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 13:13:35. #1.15#
title