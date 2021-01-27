Ordu'da son 3 ayda 836 yangın meydana geldi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentte son 3 ayda 836 yangın meydana geldiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, mevsim normallerinin üstünde seyreden yüksek sıcaklığın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangınlara davetiye çıkararak canlı yaşamını olumsuz etkilediği belirtildi.

Yangınların çoğuna ise bahçelerde temizlik amacıyla yakılan anız ateşlerinin sebep olduğu vurgulanan açıklamada, Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarıların takip edilerek dikkate alınması ve bu noktada gerekli önlemlerin alınmasının hassasiyet içerdiği kaydedildi.

İtfaiye Dairesi Başkanı Yusuf Çınkıl, bahçelerde temizlik amacıyla yakılan ateşin, rüzgarın da etkisiyle gelişerek orman yangınlarına dönüşebildiğini aktardı.

Orman yangınları neticesinde bitki örtüsünde geri dönülemez tahribatlar oluştuğu gibi canlıların ölümüyle sonuçlanan birçok durumla da karşılaşabildiklerine işaret eden Çınkıl, "Vatandaşlarımız bunu kontrollü olarak yakmak için çaba gösterse de küçük bir rüzgarda kontrolden çıkan anız yangınları, insanların canı ve malını tehdit edebiliyor. Bu nedenle ateş yakan herkes sorumlu davranmalı ve az da olsa rüzgarın olduğu havalarda bahçe temizliğinden kaçınmalı." ifadesini kullandı.

Çınkıl, ev yangınlarına karşı da uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:

"Ev yangınlarının kaynağını genellikle eskimiş ve deforme olmuş elektrik tesisatları oluşturuyor. Bu nedenle elektrik tesisatlarının yenilenmesi ve bakımlarının yaptırılması elektrik kaynaklı olan yangınların önüne geçmekte önem arz ediyor. Ayrıca bazı vatandaşlar hayvanları ısıtma amacıyla ahırlara ısıtıcılar yerleştiriyor. Bunlar da yangınlara davetiye çıkarıyor. Yine temizlenmeyen bacalar ev yangınlarında başı çeken faktörlerden birisi. Vatandaşlarımız düzenli olarak bacalarını temizletmeli ve tehlikenin önüne geçmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli