Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

01.02.2021 01:35 | Son Güncelleme: 01.02.2021 01:38
Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.H. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil Aybastı ilçesine bağlı Pelitözü Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü ile otomobilde bulunan E.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan K.Ü. ise 112 Acil Servis ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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