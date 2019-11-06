Ordu'da kivi hasadına başlandı

06.11.2019 14:49 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:55

Ordu'da, fındığın yanında üreticinin en önemli gelir kaynaklarından olan kivinin hasadına başlandı.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Kabadüz ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'ndeki bir bahçede sürdürülen hasat çalışmalarını izledi.

Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hasada, kivinin şeker oranı ölçüldükten sonra başlandığını bildirdi.

Bölgede kivinin yeterince olgunlaştığını belirten Uzunlar, ürünü henüz olgunlaşmayan çiftçilere hasat yapmamaları uyarısında bulundu.

Uzunlar, Ordu kivisinin artık marka olduğunu, tüm üreticilerin bu markaya sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, kivi üretiminin her geçen yıl arttığını, yeni dikim alanları oluşturularak rekoltenin daha da artırılacağını ifade etti.

Üründe pazar sorunu olmadığını dile getiren Uzunlar, üreticilerin tamamının ürünü henüz dalındayken sattığına dikkati çekti.

Kivi üreticisi Bekir Baş da fındık bahçesini sökerek kiviye yöneldiğini söyledi. Baş, 4 dönüm araziden 200 kilogram fındık alırken, aynı araziden 7 tona yakın kivi hasat ettiğini belirtti.

Bu sezon kividen 60 bin liraya yakın gelir beklediğini söyleyen Baş, imkanı olanlara kivi üretmelerini önerdi.

"Bölge kivisinin aroması çok güzel"

Kivi almak için il dışından Ordu'ya gelen manav Ayhan Yaşar, "Bölge kivisinin aroması çok güzel. Bu nedenle her yıl Ordu'dan ve çevre illerden kivi satın alıyoruz." dedi.

Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar ile Belediye Başkanı Yener Kaya da bahçelerini gezdikleri üreticilere hasatta kolaylık diledi.

Kaymakam Uçar, fındıkta olduğu gibi kivi üretiminde de verim ve kaliteyi artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını, ilçede 250 ton seviyesinde bulunan kivi üretim miktarını 500 tona çıkarmak istediklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Kaya da kivinin bölge ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirterek, çiftçileri daha çok desteklemek için üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Kaynak: AA