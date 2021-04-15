Ordu'da kayıp-kaçaktan 10 milyon lira tasarruf
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Ordu'da kayıp-kaçaktan 10 milyon lira tasarruf

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ordu'da kayıp-kaçaktan 10 milyon lira tasarruf

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), içme suyu hatlarında oluşan kayıp ve kaçakları bünyesinde bulundurduğu teknolojik cihazlarla önleyerek iki yılda 10 milyon 500 bin TL'lik tasarruf sağladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), içme suyu hatlarında oluşan kayıp ve kaçakları bünyesinde bulundurduğu teknolojik cihazlarla önleyerek iki yılda 10 milyon 500 bin TL'lik tasarruf sağladı.

İki yıllık süre zarfında vatandaşların nitelikli suya kavuşması, yaşanması muhtemel kuraklığa karşı alınan önlemler, su alma yapılarının iyileştirilmesi ve sondaj kuyularının açılması gibi tarihi yatırımları hayata geçiren OSKİ, mevcut hatlarda yaşanan arızaların tespiti içinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

2 milyon 350 bin metreküp su israfı önlendi

Himayesinde bulundurduğu son teknolojik araç ve gereçlerle kayıp ve kaçak kontrolleri gerçekleştiren OSKİ, bu çalışmalarla iki yılda 882 arızaya müdahale ederek 2 milyon 350 bin metreküp su israfının önlenmesini sağladı. OSKİ, kuraklık tehlikesinin yaşandığı bu dönemde yaptığı bu hayati çalışmalarla ayrıca 10 milyon 500 bin TL tasarruf elde etti.

66 bin 790 yeni abone

Sahada çalışmalarını aralıksız sürdüren OSKİ kurumsal çalışmalarıyla da su tüketimi ve abonelik işlemlerine büyük önem veriyor. Kaçak kullanım konusunda tedbiri elden bırakmayan ve su kullanımında abonelik çalışmalarına yönelik teşvik edici çalışmalar yapan OSKİ, iki yılda 66 bin 190 yeni abone işlemi gerçekleştirdi. Yapılan bu çalışmalarla abone sayısı 272 bin 381'den 338 bin 571'e çıkarıldı. - ORDU

Ordu'da kayıp-kaçaktan 10 milyon lira tasarruf
Ordu'da kayıp-kaçaktan 10 milyon lira tasarruf

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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