Ordu'da İlküvez Barajı inşaatı tamamlandı
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Ordu'da İlküvez Barajı inşaatı tamamlandı

28.10.2020 14:29 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:29
Ordu'da İlküvez Barajı inşaatı tamamlandı

Devlet Su İşlerinden (DSİ), Ordu'daki İlküvez Barajı inşaatının tamamlandığı bildirildi.

Devlet Su İşlerinden (DSİ), Ordu'daki İlküvez Barajı inşaatının tamamlandığı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin Ordu'ya yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

Ordu ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgede taşkın riskinin azaltılması ve tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı aktarılan açıklamada, "İlküvez Barajı'nın temelden yüksekliği 41 metre olup 0,88 milyon metreküp depolama hacmine sahiptir. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu olarak projelendirilen İlküvez Barajı'nda tüm imalatlar tamamlanmış ve su tutulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, İlküvez Barajı'nda su tutulmaya başlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"20 milyon lira maliyetli proje (2020 fiyatlarıyla) ile İlküvez, Yoğunoluk, Devecik ve Kaynartaş mahallelerinin 2050 yılına kadarki ihtiyacı olan 2,42 hm3/yıl su temini sağlanacaktır. Ordulu hemşehrilerimize hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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