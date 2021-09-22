Ordu'da bakımsız fındık bahçelerinin randımanı FINVER ile yükseldi - Haberler Ekonomi
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Ordu'da bakımsız fındık bahçelerinin randımanı FINVER ile yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ordu'da bakımsız fındık bahçelerinin randımanı FINVER ile yükseldi

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki ORTAR A.Ş. tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Fındık Verimliliği (FINVER) Projesi'nde büyük başarı elde edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki ORTAR A.Ş. tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Fındık Verimliliği (FINVER) Projesi'nde büyük başarı elde edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in geçtiğimiz yıl 300 dönümlük fındık bahçesini kiralayarak başlattığı FINVER Projesi ile atıl ve bakımsız durumdaki bahçeler randımanı yüksek ürünler vermeye başladı.

Tüm sene boyunca bakımı yapılarak kısa süre önce hasadı gerçekleştirilen ürünler Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) götürüldü. Fındıkta normal randıman ölçüsü 50.0 iken Ordu büyükşehir Belediyesi'nin bakımını yaparak piyasaya sunduğu fındıkların randımanı 53,5 olarak tespit edildi. Bu anlamda üreticilerden bakımsız ve verimsiz alınan bahçelerin tüm sene boyunca bakımı yapılmasıyla birlikte bu yıl mahsuller verimli hale gelmeye başladı.

Fındığın bakımı, hasadı ve satış işlemlerinin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki ORTAR A.Ş. bir sonraki sezon için çalışmalara başladı. Bu kapsamda ekipler yaprak dökümü olmadan önce bahçelerde budama çalışması gerçekleştirerek önümüzdeki sene için ilk hazırlıklarını yapacak. Her yıl yapılacak olan çalışmalarla bakımsız bahçelerde uygulanacak olan bu proje ile Büyükşehir Belediyesi ve ORTAR A.Ş. üreticilere fındıkta verimi artırıcı çalışmalarla örnek olmayı hedefliyor. - ORDU

Ordu'da bakımsız fındık bahçelerinin randımanı FINVER ile yükseldi

Ordu'da bakımsız fındık bahçelerinin randımanı FINVER ile yükseldi

Ordu'da bakımsız fındık bahçelerinin randımanı FINVER ile yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Ordu'da bakımsız fındık bahçelerinin randımanı FINVER ile yükseldi - Haberler Ekonomi
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