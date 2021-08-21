Son dakika haber... 2021 yılı mahsulü fındığı ekonomiye ilk kazandıran firma sahipleri ödüllendirildi

Son dakika haber: Ordu'da, 2021 yılı mahsulü naturel iç ve kabuklu fındığı ekonomiye ilk kazandıran firma sahipleri ödüllendirildi.

Ordu'da, 2021 yılı mahsulü naturel iç ve kabuklu fındığı ekonomiye ilk kazandıran firma sahipleri ödüllendirildi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Sekizinci Meslek Komitesi tarafından Altınordu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık kırma fabrikasının bahçesinde düzenlenentörene tüccarlar ve diğer ilgililer katıldı.

OTSO Meclis Başkan Yardımcısı Osman Çakmak, burada yaptığı konuşmada, birincisi geçen sene gerçekleştirilen ödül törenini gelecek yıllarda da sürdüreceklerini söyledi.

Bu tür organizasyonların sektör temsilcilerinin moralini yüksek tuttuğunun altını çizen Çakmak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Çakmak, Ordu'nun, en çok fındık üreten illerin başında geldiğine dikkati çekerek, Ordu'nun aynı zamanda ilk fındık hasadının başladığı ve fındığın ilk pazara indirildiği şehir olduğunu da aktardı.

Ordu'daki iki firmanın, Türkiye'de fındığın ilk defa pazara inmesini sağladığını belirten Çakmak, bunların Yürür Gıda Sanayi Anonim Şirketi ile Bilgihan Fındık Limited Şirketi olduğunu ifade etti.

Çakmak, fındığın ülke tarımında çok önemli yer tuttuğunu vurgulayarak, "Fındık, Doğu ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde ekonomik olarak ticaretin dönmesinde çok büyük önem arz etmektedir. Bu yıl ki ihracat hedefinde ise 3 milyar doların çok rahat bir şekilde yakalanacağını düşünüyoruz." dedi.

Bilgihan Fındık'ın sahiplerinden Cengiz Bilgihan, sektör temsilcilerine iyi bir sezon geçirmeleri temennisini ileterek, "İnşallah doğal afetlerin olmadığı ve Kovid-19 salgının bittiği bir sezonu geçiririz." diye konuştu.

Yürür Gıda'nın sahibi Yusuf Yürür de organizasyonu düzenleyen OTSO yetkililerine teşekkür ederek, "Yeni fındık sezonunun tüm paydaşlara hayırlı ve bereketi olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bilgihan ve Yürür'e plaket verilen etkinlik, çuvallanan fındıkların ihracat edilmek üzere tırlara yüklenmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay