Çocuklar "Orda Bir Köy Var Uzakta" projesiyle ilk kez badminton ile tanıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çocuklar "Orda Bir Köy Var Uzakta" projesiyle ilk kez badminton ile tanıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Çocuklar 'Orda Bir Köy Var Uzakta' projesiyle ilk kez badminton ile tanıştı

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Balçeşme köyü okulunda eğitim gören çocuklar, "Orada Bir Köy Var Uzakta" projesi ile ilk defa badminton oynamanın mutluluğunu yaşadı.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Balçeşme köyü okulunda eğitim gören çocuklar, "Orada Bir Köy Var Uzakta" projesi ile ilk defa badminton oynamanın mutluluğunu yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu tarafından badminton sporunu yaygınlaştırmak ve köy okullarına destek olmak amacıyla 81 ilde başlatılan "Orada Bir Köy Var Uzakta" projesi Ardahan'da da hayata geçirildi.

Kentte uygulamaya konulan proje ile Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli badminton antrenörü Gökay Karaağaç, Göle ilçesine bağlı Balçeşme köyündeki Şehit Er Cevdet Çelenk Ortaokulunda eğitim gören çocuklara badminton dersleri veriyor.

Antrenörlerden badmintonla ilgili teknik ve temel bilgileri alan çocuklar, daha sonra kendi aralarında doyasıya maç yaparak gönüllerince eğlendi.

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Akar, etkinlikte yaptığı açıklamada, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Söz konusu proje ile kentte spora olan ilginin artacağına dikkati çeken Akar, "Son derece önemli ve verimli bir proje. Çocuklarımız bu sporu çok sevdi. Temennimiz bunun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak" dedi.

Beden eğitimi öğretmeni Yasin Ergün de okullarında badminton sporunun sürekliliği için gerekli şartları ve malzemeleri sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Türkiye Badminton Federasyonuna teşekkür etti. - ARDAHAN

Çocuklar 'Orda Bir Köy Var Uzakta' projesiyle ilk kez badminton ile tanıştı
Çocuklar 'Orda Bir Köy Var Uzakta' projesiyle ilk kez badminton ile tanıştı
Çocuklar 'Orda Bir Köy Var Uzakta' projesiyle ilk kez badminton ile tanıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli
Magazin Guy Ritchie Merve Dizdar Demet Akalın Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çocuklar "Orda Bir Köy Var Uzakta" projesiyle ilk kez badminton ile tanıştı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 15:07:21. #1.15#
title