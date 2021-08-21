ORC Sportsboat Avrupa Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından organize edilen 2021 ORC Sportsboat Avrupa Şampiyonası, 23-29 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından organize edilen 2021 ORC Sportsboat Avrupa Şampiyonası, 23-29 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

TYF'den yapılan açıklamaya göre, İMEAK Deniz Ticaret Odası ve DFDS ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek organizasyona 5 ülkeden 29 sportsboat teknesi katılacak.

Kalamış Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada ilk iki gün kayıt ve ölçü, üçüncü gün ise deneme yarışı gerçekleştirilecek. İlk startın 26 Ağustos tarihinde verileceği şampiyonada 7 koy içi ve 2 coğrafi yarış yapılması planlanıyor.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, ORC Sportsboat Avrupa Şampiyonası'nın ilk defa İstanbul'da yapılacak olmasından büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Şampiyonanın hem Türkiye'nin uluslararası organizasyon kapasitesini yurt dışına duyurması hem de yelken sporuna ilgi duyanlar için üst düzey yarışları izleme olanağı sunması açısından önemine değinen Akdurak, "İstanbullu denizsever ve yelkencilere, bu üst düzey mücadeleyi Kalamış ve Caddebostan önlerinden karadan ve denizden izlemelerini öneriyor, ülkemizdeki deniz ve yelken tutkusunu en güzel haliyle iç ve dış kamuoyuna yansıtmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay