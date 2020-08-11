OPPO, yeni ürünlerini eylülde Türkiye'de satışa sunacak OPPO, yeni kulaklık modeli Enco W51 ile akıllı saati OPPO Watch'u eylülde Türkiye'de satışa sunacak.

OPPO, yeni kulaklık modeli Enco W51 ile akıllı saati OPPO Watch'u eylülde Türkiye'de satışa sunacak.

OPPO'nun açıklamasına göre, şirket, cep telefonlarının yanı sıra akıllı ürünleriyle de Türkiye pazarına hızlı giriş yapıyor.

Yakın zamanda Enco W31 ve W11'i piyasaya sunan OPPO, eylülden itibaren Enco W51 modelini de Türk tüketicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Aktif gürültü engelleme ve kablosuz olarak şarj edebilme özellikleri ile dikkati çeken W51, lacivert ve beyaz renkleriyle pazarda yerini alacak.

Şirketin eylülden itibaren Türkiye'ye getireceği bir diğer akıllı ürünü de saat olacak. 46 mm ve 41 mm olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla pazarda yerini alacak OPPO Watch'un 46 mm olan modeli, dünyanın ilk kavisli ekrana sahip akıllı saati olarak dikkati çekiyor.

VOOC hızlı şarj teknolojisine sahip her iki model de 75 dakikada yüzde 100 şarj oluyor.

Kaynak: AA