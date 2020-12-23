Oppo, ilk 5G inovasyon laboratuvarını Hindistan'da kurdu
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Oppo, ilk 5G inovasyon laboratuvarını Hindistan'da kurdu

23.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:55
Oppo, ilk 5G inovasyon laboratuvarını Hindistan'da kurdu

Akıllı telefon markalarından Oppo, 5G bağlantılı ekosistemler için temel ürün teknolojilerini daha da geliştirmek amacıyla Hindistan'ın Haydarabad kentinde bulunan Ar-Ge merkezinde ilk 5G inovasyon laboratuvarını kurdu.

Akıllı telefon markalarından Oppo, 5G bağlantılı ekosistemler için temel ürün teknolojilerini daha da geliştirmek amacıyla Hindistan'ın Haydarabad kentinde bulunan Ar-Ge merkezinde ilk 5G inovasyon laboratuvarını kurdu.

Oppo açıklamasına göre, yeni laboratuvarın kurulması, Hindistan'ın teknolojik varlığı artarken 5G'nin ticarileştirilmesinin daha da desteklenmesi konusunda Oppo için oldukça iddialı bir adım oldu.

Marka, Hindistan'da kamera, güç-pil ve performans alanlarına tahsis edilmiş 3 laboratuvar daha kuracak. Bu laboratuvarlar, dünya çapında kullanılmak üzere en yeni ve en gelişmiş teknolojileri geliştirmeye odaklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Araştırma Enstitüsü Başkanı Levin Liu, "5G, Oppo'nun teknolojik gelişimi için her zaman temel bir yön oldu. Yerli yeteneklere son derece değer verdiğimiz en önemli pazarlardan biri olan Hindistan'da 5G laboratuvarının kurulmasıyla 5G ekosistemi içindeki temel teknolojilerde daha fazla atılım yapmayı ve ortaklarımızla sektör dönüşümüne yön vermeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Oppo, 5G'nin küresel pazarlarda ticarileştirilmesini hızlandırmak için Ericsson ve Qualcomm gibi endüstri lideri ortaklarla yakın bir şekilde çalışıyor. Bu sene İsviçre'de ticari bağımsız bir 5G ağı üzerinden ses ve veri gönderimlerini başarıyla tamamlayan Oppo, 5G bağlantısıyla Hindistan'dan ilk WhatsApp aramasını da gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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