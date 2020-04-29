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OPPO Find X2'nin Türkiye lansmanı gerçekleştirildi

OPPO, yeni amiral gemisi Find X2'nin Türkiye lansmanını online olarak gerçekleştirdi.

OPPO Find X2'nin Türkiye lansmanı gerçekleştirildi
29.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:58

OPPO, yeni amiral gemisi Find X2'nin Türkiye lansmanını online olarak gerçekleştirdi.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, Find X2'nin online lansman etkinliğinde oyuncu ve sunucu Burcu Esmersoy moderatör olarak yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, "Konuştuğumuz mükemmelliği en iyi şekilde gösteren Find X2'de en güçlü Snapdragon işlemcisi olan 865'i kullanıyoruz." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Sony'nin en yeni IMX708 sensörüyle birlikte gelen üçlü kamera sistemi ile çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. 65W Super VOOC hızlı şarj teknolojisi ile sadece 38 dakikada telefonu tamamen şarj edebilirsiniz. En önemlisi ise QHD+ çözünürlükte 120 Hertz ekran yenileme hızına sahip Ultra Görüş Ekranı ile film izleyip oyun oynamaktan büyük keyif alacaksınız."

Üçlü kamera kombinasyonu

OPPO'nun Find X2 modelinde üçlü kamera kombinasyonu yer alıyor. 48MP geniş açılı lens, 12MP ultra geniş açılı lens, 13MP telefoto lens ile donatılan Find X2, 5x hibrit zoom özelliğiyle sunuluyor.

Üçlü kamera sistemi Sony'nin en yeni IMX708 sensörüyle birlikte geliyor.

Çift doğal ISO teknolojisi ve f/ 1,7 geniş diyafram ile birleştirilmiş kamera sensörü, düşük ışıkta net fotoğraflar sunuyor.

Ultra Gece Modu bütün odak uzaklıklarında zoom imkanı sağlarken, telefoto gece çekimi de kolaylıkla yapılabiliyor.

Maksimum 30x zoom özelliği aynı zamanda video çekimde de kullanılabiliyor.

Find X2 modeli, Ultra Sabit Video özelliğini de kullanıcılara sunuyor. 120 derece ultra geniş açılı objektife dayanan geliştirilmiş görüntü sabitleme algoritması sayesinde, kullanıcılar kolayca geniş açı video kareleri yakalayabiliyor.

Find X2 modeli, 4K 60fps video çekimini desteklemekle birlikte aynı zamanda Canlı HDR video kaydına da imkan sağlıyor.

Bu teknolojiler; 10 bit video kaydını, piksel düzeyinde gerçek zamanlı derecelendirme pozlamasını ve video renk kalibrasyonunu entegre ederek, arkadan aydınlatmalı sahnelerde vurguları daha net hale getirebiliyor ve video efektine doku katabiliyor.

1 milyardan fazla renkli ekran kapasitesine sahip Ultra Görüş Ekranı

Find X2 modeli; çözünürlük, renk, yenileme hızı ve parlaklık açısından 1 milyardan fazla renkli ekran kapasitesine sahip özelleştirilmiş 120Hz QHD + Ultra Görüş Ekranı ile donatıldı.

OPPO'nun yeni amiral gemisi ayrıca, 3168*1440, 513 PPI çözünürlük, ultra düşük ekran yansıtma ve 1200nit'e kadar maksimum ekran parlaklığı ile her ortamda net ve rahat bir ekran deneyimi sunuyor.

Find X2 modeli bir başka özelliği olan O1 Ultra Görüş Motoru sayesinde, Motion Clear ve HDR video geliştirmeyi destekliyor.

Motion Clear özelliği, kare hızı 30 fps'den 60 fps'ye kadar olan çevrimiçi video ve spor yayınlarının kare sayısını artırabiliyor.

Bu sayede videolar daha düzgün oynatılırken hareket gecikmesi ve kademeli konturlar en aza indirgeniyor.

Hızlı şarj teknolojisi

Sektördeki Qualcomm Snapdragon 865 Mobil Platform ile donatılmış ilk cep telefonlarından biri olan Find X2, uzun süreli kullanımlardan sonra sıralı yazma hızını ve rastgele yazma hızını büyük ölçüde geliştiren yeni nesil UFS 3.0, TW, HPB özelliğini destekliyor.

Find X2, 4200mAh pil kapasiyesiyle, cep telefonu endüstrisindeki hızlı ve güvenli şarj teknolojilerinden biri olan 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj ile donatıldı.

Lansmana özel, OPPO Find X2'nin Türkiye'de tavsiye edilen internet satış fiyatı, 9 bin 999 TL olacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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