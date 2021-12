OPET, Miniso iş birliğiyle Ultramarketlerde ürün çeşitliliğini artırıyor

OPET, Miniso iş birliğiyle Ultramarketlerdeki ürün çeşitliliğini yeni kategori ve markalarla genişletiyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, OPET, akaryakıt istasyonlarında araçların her türlü ihtiyacını karşılamanın yanı sıra müşterilerine 2 bin 500'den fazla ürün seçeneği sunuyor.

Miniso, 2013 yılından bu yana ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İspanya, BAE, Hindistan ve Meksika dahil olmak üzere 99 ülke ve 4 bin 800'den fazla mağaza ile hizmet veriyor.

OPET, ev eşyaları, kozmetikler ve yiyecekleri uygun fiyatlarla sunan, yaşam tarzı ürün perakendecisi Miniso iş birliğiyle Ultramarketlerdeki ürün çeşitliliğini yeni kategori ve markalarla genişletiyor.

Taze pastane ürünlerinden çekirdek kahveye, kişisel bakımdan oyuncağa kadar pek çok ürün çeşidi yer alan Ultramarket konseptinde "in bakery by Divan", "Starbucks", "Lipton", "Dardanel Mister No", "Rossmann", "Automix" ve "ttec", "Toyzzshop" ve "Can Yayınları" gibi tanınmış markalar yer alıyor.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet