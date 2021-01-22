Onyekuru İstanbul'a gelmek için ikinci kez uçağı kaçırdı
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Onyekuru İstanbul'a gelmek için ikinci kez uçağı kaçırdı

22.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:37

Galatasaray'ın transferi için Monaco ile her konuda anlaşmaya vardığı Henry Onyekuru ikinci kez uçağı kaçırdı. Nijeryalı oyuncunun İstanbul'a geldikten sonra yeniden karantinaya gireceği belirtildi.

Galatasaray'ın her konuda anlaştığı ve Monaco'dan kiralayacağı Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun dün akşam Marsilya'dan İstanbul'a geleceği iddia edilmişti. Onyekuru için bugün ise Paris üzerinden İstanbul'a bilet alındığı öğrenilirken, Nijeryalı forvet oyuncusu kontuar kapanıncaya kadar havaalanına gelmedi.

Fransa'daki koronavirüs önlemleri kapmasında uçuşlarda rötarlar yaşanırken, test sonuçlarını da bekleyen Onyekuru'nun İstanbul'a geldikten sonra karantinaya girmesi de gerekecek.

AİLESİNİ İSTANBUL'DA BIRAKMIŞTI

Bu arada geçen hafta İstanbul'dan Nice'e uçarken ailesini İstanbul'da bırakan Onyekuru, Monaco ile işlemlerin tamamlanmasını bekliyordu. Bir müddet pürüz çıkaran Fransa temsilcisi ile her konuda anlaşılmasından sonra İstanbul'a gelmek için hazırlık yapılırken, iki kez uçağa binmemesi kafaları karıştırsa da Galatasaray Kulübü Nijeryalı isim ve Kulübü Monaco ile ile her konuda anlaştı.

Onyekuru İstanbul'a gelmek için ikinci kez uçağı kaçırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
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MEMET33: GELME ULAN ARTIK SIĞIR OĞLU SIĞIR, ALEME REZİL ETTİN BİZİ. . .
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