Onyekuru'nun Mohamed için yaptığı paylaşım Galatasaray taraftarının beğenisini kazandı
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Onyekuru'nun Mohamed için yaptığı paylaşım Galatasaray taraftarının beğenisini kazandı

15.02.2021 10:20 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:09

Kasımpaşa karşısında son dakikada penaltıyı aldıran ve sahayı elleriyle temizleyen Onyekuru galibiyetin ardından takım arkadaşı Mostafa Mohamed'e gönderme yaptı. Onyekuru'nun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarların büyük beğenisini kazandı.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray karlı hava ve oldukça kötü oynanan bir zeminde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etmeyi başararak yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

İlk yarıda 1-0 öne geçen ve ardından beraberlik golünü kalesinde gören sarı kırmızılı takımda Onyekuru'nun son dakikada kazandırdığı penaltı 3 puanı getirdi.

Galatasaray'a ara transfer döneminde gelen Mostafa Mohamed ve Onyekuru ikilisinin çabasıyla 3 puanı söküp alan Galatasaray'da maç sonu keyifler yerindeydi.

MOHAMED'İN PENALTIYI ATMASI İÇİN TÜM İMKANLARI SAĞLADI

Sarı-kırmızılı takıma tekrar dönen ve ilk 3 maçında skora müthiş bir katkı veren Onyekuru bu hafta da aldırdığı penaltı sonrası takım arkadaşı Mostafa Mohamed'e takıldı.

Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul'un müdahalesiyle yerde kalıp penaltı alan Onyekuru atışı Mohamed'e bırakmıştı. Kötü zemin nedeniyle penaltı noktasını da eliyle temizleyen Onyekuru arkadaşının golü atması için tüm imkanları sağladı.

Karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Onyekuru üç fotoğrafla, Mostafa Mohamed'le galibiyeti kutladı.

"1- Penaltıyı aldım, 2- Sahayı temizledim, 3- Seninle sevindim… Daha senin için ne yapabilirim. Mostafa abiii, çayını iç ve keyfine bak" yazdı.

Onyekuru'nun Mohamed için yaptığı paylaşım Galatasaray taraftarının beğenisini kazandı
Onyekuru'nun Mohamed için yaptığı paylaşım Galatasaray taraftarının beğenisini kazandı
Haber Yorumları (6)
ZAZ: galatasaray türk hakemler birliğinin toplu fotosunu efsane kadrolar kısmına asmalıdır. 2019 da son 5-6 hafta fatih terim ağladı hakemler bariz şekilde 6s yi şampiyon yaptı, geçen sene derbide de bu sene hem derbide hem de bu maçtaki gibi direkt olarak hakemlerle maç alıyor, sonrada çıkıp şov yapıyorlar şaka gibi hiç yüzleri kızarmıyor böyle de pişkin bir topluluk
Cevap Yaz 17 3 Yayından Kaldır
ULTRA: sen ağlama :):):):)sezen aksu iyi parca dinle
9 Yayından Kaldır
MERT ÖREN: Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul''u da tebrik etmek gerekir. Çok iyi kaleci . Güzel kurtarışlar yaptı.
Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
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