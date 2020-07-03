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Onyekuru'dan sonra Lemina da sözleşmesi bittiği için G.Saray'dan ayrılıyor

Southampton'dan Galatasaray'a kiralanan ve sözleşmesi sona eren Mario Lemina da Onyekuru'nun ardından Galatasaray'dan ayrılıyor.

03.07.2020 08:51 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:11

Galatasaray'ın Southampton'dan kiraladığı ve sözleşmesi kağıt üzerinde sona eren Mario Lemina da İstanbul'dan ayrılıyor.

Milliyet'in haberine göre; Sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta forma giyemeyecek olan Gabonlu futbolcu, kiralık sözleşmesinin bitmesi yüzünden önümüzdeki günlerde veda edecek.

10 MAÇ KAÇIRDI, 6 MAÇI TAMAMLAYAMADI

Mario Lemina'nın Trabzonspor maçı dahil 3 hafta oynamayacağı da kesinleşti. Lemina, bu sezon Şampiyonlar Ligi (2), Süper Lig (6) ve Türkiye Kupası'nda (2) toplam 10 maç kaçırırken, 6 karşılaşmada oyundayken maçı tamamlayamadı.

Onyekuru'dan sonra Lemina da sözleşmesi bittiği için G.Saray'dan ayrılıyor
Haber Yorumları (2)
CARGİL: çok faydalı bir isimdi faydalı olamadan gitti olan küp küp dolarlara oldu helal olsun ne diyim
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DÖKÜLÜN: yaprak döküm devam edecek. daha bu iyi günleriniz. paratör ve çocukları tff desteğiyle aldığınız kupa devirleri bitecek!!
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