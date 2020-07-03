Onyekuru'dan sonra Lemina da sözleşmesi bittiği için G.Saray'dan ayrılıyor Southampton'dan Galatasaray'a kiralanan ve sözleşmesi sona eren Mario Lemina da Onyekuru'nun ardından Galatasaray'dan ayrılıyor.

Galatasaray'ın Southampton'dan kiraladığı ve sözleşmesi kağıt üzerinde sona eren Mario Lemina da İstanbul'dan ayrılıyor. Milliyet'in haberine göre; Sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta forma giyemeyecek olan Gabonlu futbolcu, kiralık sözleşmesinin bitmesi yüzünden önümüzdeki günlerde veda edecek. 10 MAÇ KAÇIRDI, 6 MAÇI TAMAMLAYAMADI Mario Lemina'nın Trabzonspor maçı dahil 3 hafta oynamayacağı da kesinleşti. Lemina, bu sezon Şampiyonlar Ligi (2), Süper Lig (6) ve Türkiye Kupası'nda (2) toplam 10 maç kaçırırken, 6 karşılaşmada oyundayken maçı tamamlayamadı.