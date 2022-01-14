Sintek Group Kurucu Ortağı Onur Atakay, 2022 hedeflerini açıkladı: Amerika yatırımları çoğalacak

Çimento, enerji, demir-çelik ve lojistik başta olmak üzere birçok sektör için anahtar teslimi kurduğu ve işletmeye aldığı tesislerin yanı sıra proje geliştirme, mühendislik ve danışmanlık alanlarında sunduğu hizmetlerle tanınan Sintek Group'un Kurucu Ortağı Onur Atakay, 2020 yılında başlayan pandeminin her sektörü olduğu gibi ağır sanayi ve çimento sektörünü de olumsuz etkilediğini belirtti. Yıl sonu raporlarına bakıldığında ise sektörde %23'lük bir büyüme olduğunu belirten Onur Atakay, 2021'in 9 aylık dönemi özelinde çimento üretiminde 2020'ye oranla %11.7'lik bir artış yaşandığını ifade etti. Onur Atakay, 2022 için hazırlanan raporlarda ise %4.0-%4.4 bandında bir büyüme olacağının öngörüldüğünü açıkladı.

ABD yatırımları çoğalacak

Lokal olmayan, iş ve özel hayatı tüm dünyada derinden etkileyen ve dönüştüren pandemi süreciyle ilgili de bilgiler sunan Onur Atakay: "Pandemi süreci her sektörü etkilediği gibi çimento faaliyetlerini de sekmeye uğrattı. Ancak çimento hızla ayağa kalkan sektörlerden biri oldu. 2021 yılı itibariyle aşılamanın sağlanması ve akabinde ülkelerin sınırlarını açması, yatırım görüşmelerinin sonuçlandırılmasını hızlandırırken, yeni pazar fırsatları da yarattı. Pandemi sonrası yatırımlara baktığımızda, iç pazar çalışmalarına ağırlık veren Türk müteahhitlerin yurtdışı fırsatlarını değerlendirdiklerini gördük. Rusya, Ortadoğu ve Afrika'da yoğunlaşan yatırım çalışmaları ile birlikte 2022 yılında özellikle ABD yatırımlarının çoğalacağını görüyoruz." dedi.

Sintek Group Kurucu Ortağı Onur Atakay.

Türk mühendisliği uluslararası alanda etkin rol oynayacak

Sintek Grup'un gelecek dönem hedefleriyle ilgili de bilgi sunan Onur Atakay: "2022 yılında da, edindiğimiz tecrübeler ve kazandığımız başarılar ile yurtiçi ve yurtdışı projelerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Avrupa merkezli operasyonlarımıza ağırlık vereceğiz. Bu operasyonlarımızla Türk mühendisliği uluslararası alanda etkin rol oynayacak. Hem 2022'de hem de ilerleyen yıllarda ana hedefimiz, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında katma değeri yüksek projelerin altına imza atmak olacak." dedi.

Sintek Group hakkında

2005 yılında Ankara'da kurulan Sintek; anahtar teslimi kurduğu ve işletmeye aldığı tesislerin yanı sıra proje geliştirme, mühendislik ve danışmanlık alanlarında birçok önemli sektöre hizmet sunuyor. Deneyimli ve nitelikli kadrosuyla Sintek Group, ülkemizde önemli bir yere sahip olan çimento, enerji, demir-çelik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere birçok sektör için yurtiçinde ve yurtdışında çalışmalara imza atıyor.

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