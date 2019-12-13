“Önümüzdeki dönemde daha fazla hastayı Bursa’ya getireceğiz"

13.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:22

Bursa'nın sağlık turizminde önemli bir destinasyon olduğuna işaret eden Genel Müdür Yardımcısı Rasim Topuz, "Önümüzdeki dönemde daha fazla hastayı Bursa'ya getirmenin arayışında olacağız. Fildişi Sahilleri'nden olsun, Özbekistan'dan olsun bazı hastalarımızı Bursa'ya getirmeye başladık" dedi.