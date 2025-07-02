Trabzonspor'un yeni transferi Paul Onuachu'yu taşıyan özel uçak, bugünTrabzon Havalimanı'nda olacak. Peki, Onuachu uçak takip kodu ne, Trabzon'a saat kaçta inecek?

ONUACHU UÇAK TAKİP KODU NE, TRABZON'A SAAT KAÇTA İNECEK?

Trabzonspor'un yeni transferi Paul Onuachu'nun Trabzon'a geliş saati belli oldu.

Onuachu'nun bu akşam saat 21:00'da Trabzon Havalimanına gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadrosunda yer alan Nijeryalı forvet Paul Onuachu transferinde mutlu sona ulaştı ve Nijeryalı'nın bonservisini aldı. İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'da bir sezon geçiren oyuncu bir yıl aradan sonra yeniden bordo-mavili formayı tekrar giyecek. Bordo-mavili formayla 2023-24 sezonunda gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran 30 yaşındaki golcünün, bu akşam saat 21.00'de özel uçakla Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Onuachu uçak takip kodu ile ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.