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Onu hiç böyle görmediniz! Erman Toroğlu'nun videosu sosyal medyayı salladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Sosyal medyada bir futbolsever, Erman Toroğlu ile yaşadığı diyaloğun videosunu paylaştı. Konuşmakta ve ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Erman Toroğlu'nun zor anları sosyal medyayı salladı.

Futbol camiasının en ünlü simalarından Erman Toroğlu'nun sosyal medyaya düşen görüntüleri gündemi salladı. Aracını bekleyen Toroğlu, kendisiyle konuşmak isteyen futbolseveri geri çevirmek istemez ancak o sırada kamera kaydı açılınca olanlar olur.

Onu hiç böyle görmediniz! Erman Toroğlu'nun videosu sosyal medyayı salladı

GERİ ÇEVİRDİ

Beşiktaş taraftarı olduğu tahmin edilen futbolsever, Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'la ilgili yorum yapmasını ister. Ancak konuşmakta güçlük çektiği görülen Erman Toroğlu, saatin uygun olmadığını belirterek kendisini geri çevirir.

AÇIKLAMA YAPMADI

Erman Toroğlu, sosyal medyaya düşen bu görüntüler ve taraftarla yaşadığı diyalog hakkında bir açıklama yapmadı. Ünlü yorumcunun bu görüntülere vereceği tepki merak ediliyor.

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