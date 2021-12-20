Önder Özen'in sakin görüntüsünden hiç eser kalmadı: Niye bu kadar ödünüz patlıyor! - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Önder Özen'in sakin görüntüsünden hiç eser kalmadı: Niye bu kadar ödünüz patlıyor!

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Futbol programlarında saha içini en iyi yorumlayan isimlerden biri olan Önder Özen, Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki oyununu anlatırken hayli kızdı. Pereira'yı çok kez yapıcı dille eleştiren Özen, bu kez patladı. Özen, Antep deplasmanı ve iç sahadaki Beşiktaş derbisinde kapanmayı seçen Pereira'ya, "Niye bu kadar ödünüz patlıyor!" sözleriyle sitem etti.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan derbide sahadan 2-2'lik sonuç çıktı. Siyah-Beyazlılar, Kadıköy deplasmanında topa sahip olan ve oyununu kabul ettiren taraftı.

DİREKTE PATLADI

Maçta 2 kez geri düşüp skoru 2-2'ye getiren Beşiktaş, son dakikalarda direğe takıldı. Beşiktaş'a karşı çok kontrollü bir yapıyla sahaya çıkan ancak istediklerini yansıtamayan Fenerbahçe'de eleştiriler Vitor Pereira'ya yöneltildi.

Önder Özen'in sakin görüntüsünden hiç eser kalmadı: Niye bu kadar ödünüz patlıyor!

"FUTBOLUN DOĞASIYLA ÇATIŞIYOR"

Maç öncesinde NTV'de Pereira hakkında, "Bu kadro futbolun doğasıyla çatışıyor" diyen Önder Özen, maç sonu daha sert patladı. Özen, "5'li defans ve 2 orta saha var. Hadi Antep'te ödünüz patladı. 50 bin seyirciniz var. Niye bu soğukta bilet alıp gittiler. Ne talep ettiklerini görmüyor musunuz? Bu görüntü çok ürkütücü. Niye bu kadar ödünüz patlıyor! Önder Karaveli hocayı tebrik ediyorum. Tarihin misyonuna yakışır bir kadro ve oyunla sahaya çıkarttı" ifadeleriyle oyunu özetledi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
'Türkiye memnun' diyen Rıdvan Dilmen, Süper Lig'e noktayı koydu: Şampiyon belli

"Türkiye memnun" diyen Rıdvan Dilmen, Süper Lig'e noktayı koydu: Şampiyon belli

 Fenerbahçe'de yönetim, Vitor Pereira'nın istifasını istedi! Portekizli hoca verdiği cevapla dumur etti

Fenerbahçe'de yönetim, Vitor Pereira'nın istifasını istedi! Portekizli hoca verdiği cevapla dumur etti

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title