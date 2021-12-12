Önder Karaveli, Kayseri zaferiyle gönülleri fethetti! Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan yönetime çağrı yaptı - Haberler Spor
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Önder Karaveli, Kayseri zaferiyle gönülleri fethetti! Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan yönetime çağrı yaptı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 4-2 yendiği maçta siyah-beyazlıların hocalığını kulüpte altyapı sorumluluğunu yürüten Önder Karaveli yaptı. Takımın haftalar sonra gösterdiği istek ve tutku ise taraftarı mest etti. Karaveli'nin haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımın başında olmasını isteyen binlerce Beşiktaşlı sosyal medyadan yönetime çağrıda bulundu.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Haftalar sonra galibiyete uzanan siyah-beyazlılarda takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli, Beşiktaşlı taraftarların gönlünü fethetti.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI YÖNETİME ÇAĞRIDA BULUNDU

Sosyal medyada binlerce paylaşım yapan Beşiktaş taraftarı, Önder Karaveli'nin haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımın başında olması gerektiğini savundu. "Önder Hoca'yla devam etmeliyiz" diyen taraftarlar yaptıkları paylaşımlarla yönetime çağrıda bulundu.

Önder Karaveli, Kayseri zaferiyle gönülleri fethetti! Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan yönetime çağrı yaptı

Önder Karaveli, Kayseri zaferiyle gönülleri fethetti! Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan yönetime çağrı yaptı

Önder Karaveli, Kayseri zaferiyle gönülleri fethetti! Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan yönetime çağrı yaptı

Önder Karaveli, Kayseri zaferiyle gönülleri fethetti! Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan yönetime çağrı yaptı

Önder Karaveli, Kayseri zaferiyle gönülleri fethetti! Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan yönetime çağrı yaptı

Önder Karaveli, Kayseri zaferiyle gönülleri fethetti! Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan yönetime çağrı yaptı

Önder Karaveli, Kayseri zaferiyle gönülleri fethetti! Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan yönetime çağrı yaptı

Önder Karaveli, Kayseri zaferiyle gönülleri fethetti! Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan yönetime çağrı yaptı

Önder Karaveli, Kayseri zaferiyle gönülleri fethetti! Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan yönetime çağrı yaptı

Önder Karaveli, Kayseri zaferiyle gönülleri fethetti! Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan yönetime çağrı yaptı

Ali Gülhan
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