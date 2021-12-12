Önder Karaveli, Kayseri zaferiyle gönülleri fethetti! Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan yönetime çağrı yaptı
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Beşiktaş'ın Kayserispor'u 4-2 yendiği maçta siyah-beyazlıların hocalığını kulüpte altyapı sorumluluğunu yürüten Önder Karaveli yaptı. Takımın haftalar sonra gösterdiği istek ve tutku ise taraftarı mest etti. Karaveli'nin haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımın başında olmasını isteyen binlerce Beşiktaşlı sosyal medyadan yönetime çağrıda bulundu.
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Haftalar sonra galibiyete uzanan siyah-beyazlılarda takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli, Beşiktaşlı taraftarların gönlünü fethetti.
BEŞİKTAŞ TARAFTARI YÖNETİME ÇAĞRIDA BULUNDU
Sosyal medyada binlerce paylaşım yapan Beşiktaş taraftarı, Önder Karaveli'nin haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımın başında olması gerektiğini savundu. "Önder Hoca'yla devam etmeliyiz" diyen taraftarlar yaptıkları paylaşımlarla yönetime çağrıda bulundu.
Sizce, Beşiktaş medyada ismi geçen hangi teknik direktör adayı ile anlaşmalı? #Beşiktaş | #ŞenolGüneş | #Cherchesov | #Pinherio— Haberler (@Haberler) December 12, 2021
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet