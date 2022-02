Önder Karaveli: "Harika bir galibiyet oldu"

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Sivasspor deplasmanından 3-2 galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Önder Karaveli maçın ardından konuştu. Karaveli, "Tüm takımımı bu galibiyet için kutluyorum. Bizim adımıza ligde gitmek istediğimiz noktaya biraz daha yaklaşma adına harika bir galibiyet oldu" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor deplasmanından 3-2 galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Karaveli, "Sivasspor maçı ile ilgili hazırlıklarımızı yaparken rakibimizi analiz ettiğimizde çok belirgin tespitlerimiz vardı. Bir kere zor olacağını biliyorduk. Ligde kolay maç yok aslında, her maç her türlü sonuca açık. Ligin ikinci yarısında herkesin hedefleri var. Rakibimiz hızı hücum geçişleri yapan, kenarları kullanan, özellikle sol kenar ortalarında etkili olan bir takımdı. Serbest vuruş ve kornerlerden attığı gol sayısı da bir hayli fazla. Yediğimiz birinci gol çok çalıştığımız yeren geldi. Beklediğimiz bir golü yedik. Ortayı yaptırmamamız gerekiyordu. Sivasspor bugün diğer maçlarına göre sahada biraz daha uzundu. Etkili işler yapabildi. Oyunun ilk yarısında senaryo bizim istediğimiz gibi oldu" şeklinde konuştu.

"TAKIM BÜTÜNLÜĞÜ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Galibiyetten dolayı takımını tebrik eden Karaveli, "İlk yarı bittiğinde özellikle kenar ortalarla ilgili uyarılarımızı yaptık. Çünkü oradan sıkıntı yaşayacağımızı biliyorduk. Kolay fauller vermek istemedik. Çünkü faul ve korner atışları sıkıntı olabilirdi. 45 ile 65 arası hemen hemen hücumda hiçbir şey yapamadık. Rakipten baskı yedik. Neredeyse hiç vuruş yapamadık. Bir penaltı golü ile 3-1 oldu. 3-1'den sonrada pozisyonlar bulmaya devam ettik. Hiçbir zaman skoru korumaya çalışmadık. 3-1'den sonra bulduğumuz pozisyonlarda bunu gösterdi. Son bölümde kazanmak adına gösterdiği çaba birliktelik takım bütünlüğü bizi çok mutlu etti. Harika bir mücadele vardı sahada. Sakat oyuncularımızda fedakarca oynadı. Tüm takımımı bu galibiyet için kutluyorum. Bizim adımıza ligde gitmek istediğimiz noktaya biraz daha yaklaşma adına harika bir galibiyet oldu" diye konuştu.

(Oğuzhan Sarzep - Demet Karakuş - Volkan Kaplan/İHA)