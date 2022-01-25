Açtı ağzını yumdu gözünü! Ahmet Çakar'ın Torrent'e yakıştırdığı meslek olay oldu - Haberler Spor
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Açtı ağzını yumdu gözünü! Ahmet Çakar'ın Torrent'e yakıştırdığı meslek olay oldu

Galatasaray'ın başında çıktığı ilk 3 maçında da sahadan mağlubiyetle ayrılan teknik direktör Domenec Torrent'le ilgili ünlü yorumcu Ahmet Çakar olay değerlendirmelerde bulundu. Çakar, İspanyol çalıştırıcı için, "Tipine, vücut diline bakıyorum, ondan profesör olur, beyin cerrahı olur ama teknik direktör olmaz." dedi. Bu sözler sosyal medyada büyük ses getirirken, Çakar'ın "Beyin cerrahı" yakıştırması taraftarlar tarafından destek gördü.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent büyük hayal kırıklığı yarattı. İspanyol çalıştırıcı ilk 3 maçında sahadan puansız ayrılırken, sarı-kırmızılı kulübün düşme potasıyla arasında 3 puanlık mesafe kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Domenec Torrent'i olay sözlerle değerlendirirken Burak Elmas ve yönetimi de topa tuttu.

"ONDAN TEKNİK DİREKTÖR OLMAZ"

Ahmet Çakar, Domenec Torrent ve Burak Elmas için yaptığı yorumda, "Burak Elmas'ı anlayabilmek mümkün değil. Terim'i yollayıp da Mourinho'yu mu, Wenger'i mi getirdiniz! Vasıfsız, hayatı ikinci adamlıkla geçmiş bir İspanyolu getirdiniz. Tipine, vücut diline bakıyorum, ondan profesör olur, beyin cerrahı olur ama teknik direktör olmaz." ifadelerini kullandı.

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Domenec Torrent, Galatasaray, Ahmet Çakar, Spor, Haber

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