On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 2 Aralık 2019 Milli Piyango

02.12.2019 12:29 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:29

2 Aralık Pazartesi 2019 On Numara sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekilecek. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen bir kişi çıkmış ve 573.269,90 TL kazanmıştı. Bu akşam yapılacak On Numara çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan biri çıkacak mı merakla bekleniyor? Peki, On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 904. haftanın On Numara sonuçları ne zaman belli olacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bugün, Milli Piyango İdaresi tarafından 904. On Numara sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin İstanbul Beyoğlu'ndaki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilir ve böylece haftanın şanslı altı sayısını anında öğrenebilirsiniz.

On Numara çekilişi canlı izlemek için TIKLAYINIZ…

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Haftanın numaraları çekildikten sonra 2 Aralık 2019 On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30'dan sonra yayımlıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

On Numara sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ...

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 903. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 7, 9, 15, 16, 22, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 903. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 573 bin 269 lira 90 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 100 kişi 3 bin 822 lira 15'er kuruş, 8 bilen 2 bin 5 kişi 190 lira 85'er kuruş, 7 bilen 20 bin 23 kişi 27 lira 30'ar kuruş, 6 bilen 124 bin 26 kişi 4 lira 60'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 231 bin 601 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

ON NUMARA NEDİR, NASIL OYNANIR?

On Numara Süper Loto ve Sayısal Loto gibi rakam tahmini esasına dayanan sayısal şans oyunudur ve Milli Piyango İdaresi tarafından yürütülür. 1 ila 80 arasında kura ile belirlenen 22 rakamdan 6, 7, 8, 9 ve 10 rakamı doğru tahmin edenler ve hiçbir sayıyı tahmin edemeyenler ikramiye kazanır.

On Numara katılımcıları On Numara oyun kağıdı üzerindeki 80 adet rakamdan 10 tanesini işaretler. Kura çekilişi sonucu 22 adet rakamlara uyum durumuna göre ikramiye kazanılmaktadır.