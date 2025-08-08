On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı 8 Ağustos Cuma? On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak, kazanan numaralar neler?

On Numara'da kazanan numaralar belli oldu mu? 8 Ağustos 2025 Cuma günü yapılan çekilişin sonuçları için araştırmalar devam ediyor. On Numara çekilişi Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayınlanırken, sonuçları eş zamanlı olarak takip edebilirsiniz. Büyük ödülün sahibi kim oldu, ikramiye devretti mi? Tüm bu soruların yanıtları ve kazanan numaralara dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ON NUMARA OYUNU NASIL OYNANIR?

Yeni formatıyla oynanan On Numara için kurallar oldukça basit. Dileyen oyuncular bir ya da birden fazla kolon doldurabilir. Her bir kolonun ücreti 2 TL olarak belirlenmiştir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ NEDİR?

"Sen Seç" özelliği sayesinde kolon üzerindeki numaraları oyuncu manuel olarak terminalde belirleyebilir ya da sistemin rastgele oluşturduğu sayılardan faydalanabilir. Kupon doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu seçenekle, kolon altındaki "Sen Seç" kutucuğu işaretlendiğinde sistem otomatik olarak 10 rastgele sayı belirler.

SİSTEM OYUNU NASIL ÇALIŞIR?

Sistem oyunu seçeneği, bir kolonda 10'dan fazla sayı işaretlendiğinde devreye girer. Bu durumda, işaretlenen sayılarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonlar sistem tarafından hesaplanarak farklı kolonlar olarak kupona yansıtılır. Böylece kazanma ihtimali artar.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ VE İPTAL SEÇENEĞİ

"Çoklu Çekiliş" seçeneğiyle birden fazla çekilişe aynı kupon üzerinden katılmak mümkündür. Eğer doldurulan bir kolondan vazgeçilmek istenirse, o kolonun altındaki "İptal" kutucuğu işaretlenerek geçersiz sayılması sağlanabilir.

ON NUMARA OYUNUNDA NASIL KAZANILIR?

Her kolon için; çekilişteki sayılardan 10, 9, 8, 7 ya da 6 tanesini doğru tahmin edenler ve hiç sayı bilemeyenler ikramiye kazanma hakkı elde eder. Tüm 10 sayıyı bilen kişi büyük ödülün sahibi olur. Aynı kategoride birden fazla kazanan çıkarsa, ikramiye tutarı kazananlar arasında eşit olarak bölüştürülür.

8 AĞUSTOS 2025 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Ağustos 2025 Cuma günü gerçekleşen On Numara çekilişine ait sonuçlar henüz duyurulmadı. Güncel veriler açıklandığında sonuçlara haberimizden ulaşabilirsiniz.