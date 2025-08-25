On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı 25 Ağustos Pazartesi ? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları oyun severlerin gündeminde. 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü yapılan kura canlı olarak yayınlanıyor. Katılımcılar, ikramiyenin ne kadar olduğu ve devredip devretmediği sorularına yanıt ararken, şanslı numaralar da haberimizde sizlerle paylaşılıyor. On Numara çekilişini canlı olarak takip edebilir, sonuçlara anında ulaşabilirsiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen On Numara oyununda katılım ve kurallar şu şekilde uygulanır:

KOLON OYNAMA

Bir veya birden fazla kolon doldurularak oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

Kupon doldurmak istemeyenler için "Sen Seç" kutucuğu işaretlendiğinde, sistem otomatik olarak rastgele 10 numara seçerek bir kolon oluşturur. Dileyen oyuncular ise numaralarını terminal üzerinden kendileri belirleyebilir.

SİSTEM OYUNU

Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlendiğinde, sistem seçilen sayılarla oluşabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde düzenler. Böylece çoklu oyun kombinasyonları oynanabilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ

"Çoklu Çekiliş" kutucuğu işaretlenerek birden fazla çekilişe katılmak mümkündür.

KOLON İPTALİ

Doldurulan bir kolonu oynamaktan vazgeçilirse, ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek kolon geçersiz hale getirilebilir.

KAZANMA ŞARTLARI

Her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7 veya 6 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanır. Ayrıca hiçbir numarayı bilemeyenler de ödül alır.

• 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır.

• Aynı kategoride birden fazla kazanan olduğunda, ikramiye havuzu eşit olarak paylaştırılır.

25 AĞUSTOS 2025 SONUÇLARI

25 Ağustos 2025 tarihli On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmamıştır.