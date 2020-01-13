On Numara çekildi (2)

13.01.2020 22:10 | Son Güncelleme: 13.01.2020 22:10

On Numara oyununun 910. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 195 bin 159 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 133 kişi 2 bin 934 lira 95'er kuruş, 8 bilen 2 bin 424 kişi 161 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 757 kişi 23 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 143 bin 794 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 213 bin 902 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Sincan, Çanakkale'nin Gelibolu ve Kocaeli'nin Körfez ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

Kaynak: AA