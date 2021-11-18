OMÜ'lü öğrenciler fındık fidanlarını toprakla buluşturdu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Ziraat Fakültesi öğrencileri uygulama eğitim kapsamında 'Yomra ve çakıldak' çeşidi fındık fidanlarını toprakla buluşturdu.

Atakum ilçesi Kaya Güney Mahallesi'ndeki OMÜ Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonu, Ziraat Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitim yapması için birçok imkanı bünyesinde bulunduruyor. Zaman zaman hasat etkinliği yapan öğrenciler elleri toprağa değerek dersleri doğa ortamında işliyor. Bu kapsamda araziye çıkan OMÜ Ziraat Fakültesi 1'nci sınıf öğrencileri Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Serdar öncülüğünde fındık fidanı dikti. Fındıkta anaç ıslahı için yapılan çalışmada 'corylus colurna' denilen Türk fındığı üzerine 'Yomra ve çakıldak' çeşitleri aşılandı. Aşılı fidanlar öğrencilerin gayretli çalışmasıyla toprakla buluştu.

Fidan dikimi etkinliği ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Serdar, "Bugün burada öğrencilerimizle birlikte fındıkta tasarladığımız ve uygulamaya koyduğumuz bir denemenin fidanlarını dikiyoruz. Bu deneme fındıkta anaç ıslahı çalışmasıdır. Corylus colurna dediğimiz Türk fındığı üzerine 'Yomra' ve 'çakıldak' fındık çeşitlerini aşıladık. Bunlarda bir seleksiyon çalışması yapıyoruz. Dip sürgünü vermeyen, kuvvetli güzel gelişen, kökleri de çok iyi olan bireyleri seçerek bunları buraya dikeceğiz. Dikim çukurlarını açıyoruz. Bunlarla karşılaştırmak amacıyla aynı zamanda kendi kökü üzerinde olan fidanları da buraya dikiyoruz. Burada dikkat ederseniz gönüllük esasına dayalı olarak öğrencilerimizi bu deneme bahçesine davet ettik. Sağ olsun onlar da icap ettiler. Dolayısıyla uygulama çok önemlidir. Ziraat fakültelerinde teorik eğitimin yanı sıra mutlaka uygulamanın da yapılması gerekiyor. Bugün burada öğrencilerimize fidan dikiminde nelere dikkat edilir, bu işlemden sonra neler yapılır, bunları gösterdik. Dolayısıyla elleri toprağa değdi. Alternatifleri gösterdik. Burgu ile çalıştık ilk başta daha sonra burgu bozuldu. B planı kürekle, kazma ile devam ettik" dedi.

Öğrenciler ise uygulama eğitimin kendilerine çok faydalı olduğunu ve dersleri doğa ortamında işlemenin kendilerine ileride çok şey katacağını ifade ettiler. - SAMSUN