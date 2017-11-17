OMSAN, Atlas Lojistik Ödülleri'nde 2 Ödül Aldı

OYAK şirketlerinden OMSAN Lojistik, 15-17 Kasım tarihlerinde düzenlenen Logitrans Uluslararası Transport Lojistik Fuarı kapsamında bu yıl sekizinci kez dağıtılan Atlas Lojistik Ödülleri'nde iki farklı kategoride ödüllendirildi. TCDD Taşımacılık A.Ş. ile imzalanan anlaşma ile Türkiye'nin ilk özel demiryolu işletmecisi olan OMSAN, Jüri Özel Ödülleri kategorisinde İlk Özel Tren İşletmeciliği Projesi ile ödüle layık görüldü. OMSAN, aynı zamanda sekizinci kez üst üste Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri (R2) kategorisinde ise en başarılı lojistik şirketi seçilerek bu ödülü geleneksel hale getirdi.

Ödül töreninde konuşan OMSAN Lojistik Genel Müdürü Doç. Dr. M. Hakan Keskin, "Atlas Lojistik Ödülleri'nde sekizinci defa onurlandırılıyoruz. Aldığımız ödülleri, doğru yolda olduğumuzun tescili olarak görüyoruz ve bu ödüller çalışmalarımızı şevkle sürdürmemize vesile oluyor. Kurumsal başarı bir yana, sektöre yaptığımız katkıların sektör mensupları tarafından takdir edilmesini çok önemsiyor, layık görenlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.