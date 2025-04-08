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Ömer Yüngül kimdir? Yeni Vestel CEO'su Ömer Yüngül kimdir?

Ömer Yüngül kimdir? Yeni Vestel CEO'su Ömer Yüngül kimdir?
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Ekonomi gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ömer Yüngül izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ömer Yüngül kaç yaşında, nereli? Ömer Yüngül hayatı ve biyografisi! Ömer Yüngül kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ömer Yüngül hakkında araştırmalar yapılıyor. Ömer Yüngül kimdir? Ömer Yüngül kaç yaşında, nereli? Ömer Yüngül hayatı ve biyografisi!

ÖMER YÜNGÜL KİMDİR?

Ömer Yüngül, 1955'te İzmir'de dünyaya geldi. 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

İş hayatına Tekfen İnşaat'ta başlayan Ömer Yüngül, Metaş, Faz Elektrik, Merloni Elettrodomestici şirketlerinde yönetici olarak görevler aldı.

1997'de Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü olarak Zorlu Holding bünyesine katılan Yüngül, 2000'de Vestel İcra Kurulu Başkanı olarak atandı.

2013'te Zorlu Holding'in ilk CEO'su olarak görev alan Ömer Yüngül, 2025'te bu göreve tekrar getirildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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