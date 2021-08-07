Ömer Yıldız TECO Karacabey Belediyespor'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ömer Yıldız TECO Karacabey Belediyespor'da

Ömer Yıldız TECO Karacabey Belediyespor'da
Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor Elazığspor altyapısından yetişen 25 yaşındaki forvet Ömer Yıldız'ı kadrosuna kattı.

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor Elazığspor altyapısından yetişen 25 yaşındaki forvet Ömer Yıldız'ı kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz forvet mevkisine transfer yaptık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Elazığspor altyapısından yetişen 25 yaşındaki Ömer Yıldız, geçtiğimiz sezon Vanspor formasıyla 16 maça çıkarken 5'te gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Cem Yılmaz Oğulcan Engin
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ömer Yıldız TECO Karacabey Belediyespor'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 18:20:44. #1.16#

title