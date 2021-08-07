Ömer Yıldız TECO Karacabey Belediyespor'da

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor Elazığspor altyapısından yetişen 25 yaşındaki forvet Ömer Yıldız'ı kadrosuna kattı.

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor Elazığspor altyapısından yetişen 25 yaşındaki forvet Ömer Yıldız'ı kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz forvet mevkisine transfer yaptık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Elazığspor altyapısından yetişen 25 yaşındaki Ömer Yıldız, geçtiğimiz sezon Vanspor formasıyla 16 maça çıkarken 5'te gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan