Ömer Gürsoy'dan Antalya Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Antalya Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan'ı ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Antalya Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan'ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gürhan ziyarette, engelli futbolunu yakından takip ettiklerini ve başarılardan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Gürhan, TFF ile yakın iş birliği içerisinde olarak engelli futbolunun gelişimi için destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Gürhan'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Ömer Gürsoy, kendisine milli takım forması hediye etti.

Ziyarette, Türkiye Futbol Federasyonu Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan da bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden