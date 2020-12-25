Ömer Faruk Beyaz için Borussia Dortmund ve Schalke devreye girdi
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Ömer Faruk Beyaz için Borussia Dortmund ve Schalke devreye girdi

25.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:29
Ömer Faruk Beyaz için Borussia Dortmund ve Schalke devreye girdi

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz gelişmesi yaşandı. Performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan 17 yaşındaki oyuncuyla iki ezeli rakip ilgileniyor.

Ocak ayı transfer dönemine az bir zaman kala çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip kadrosuna katacağı isimlerin yanı sıra bazı oyuncularla da vedalaşacak.

Özellikle sarı-lacivertlilerin alt yapısından yetişerek, yetenekleri ve performansıyla dev kulüpleri peşine takan 17 yaşındaki gelecek vaadeden genç yıldız Ömer Faruk Beyaz için günden güne yeni gelişmeler gündemde.

EMRE KALACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Genç oyuncu için takımdan ayrılacağına yönelik haberlerin çıkması üzerine geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu konuyla alakalı açıklamalarda bulunmuştu. Belözoğlu yaptığı açıklamada genç futbolcunun menajeriyle iki kez görüştüğünü ve sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlandığını söylemişti.

EZELİ RAKİPLER DEVREDE

Genç yıldız Ömer Faruk Beyaz için İspanyol devi Barcelona gibi dev kulüpler sıraya girmişken, son olarak Bundesliga iddiası ortaya çıktı. Borussia Dortmund ve Schalke, on numara oyuncusu için harekete geçti. İki ezeli rakipten Dortmund'un elinin daha güçlü olduğu iddia ediliyor.

Bu sezon Fenerbahçe ile 3 resmi maça çıkan Ömer Faruk Beyaz da Bundesliga'ya gitmek istediği öğrenildi.

(Fotomaç)

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