Ömer Erdoğan: Seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "İyi bir rakibe karşı önemli bir maçımız var. İyi hazırlandık, seyircilerimizin önünde galip gelmek istiyoruz" dedi.

VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda futbolcular, şut, pas drili ve taktik çalışması yaptı. Takım, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Takımda Sadık Baş dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Erdoğan, seyirci anlamında çok büyük bir destek beklediğini sözlerine ekledi.