- Ömer Erdoğan : "Milli maç öncesi önemli bir galibiyet bizim için"

MALATYA - Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Yeni Malatyaspor maçının ardından, "Milli maç öncesi önemli bir galibiyet bizim için" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör Ömer Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli maç arası öncesinde iyi bir galibiyet alarak yollarına devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, "Çok önemli bir müsabakaya çıktık. Milli maç öncesi önemli bir galibiyet bizim için. Arayı daha iyi geçirmek, önümüzdeki maça daha iyi hazırlanmamız için iyi bir galibiyet oldu, deplasmanda. Maçtan önce de oyuncularımız ile konuştuğumuzda Malatya'nın özellikle şu anki bulunduğu sıkıntılı ortamdan dolayı sahada mücadele eden, deneyimli oyunculara sahip bir rakiple oynayacağımızı, iyi konsantre olmamız gerektiğini ve en az onlar kadar mücadele etmemiz gerektiğini paylaştık. Oyunsal anlamda bugün, ikinci bölgede bekleyip, bloklar arasındaki mesafeyi kısa tutup, kazandığımız toplarla çabuk hücuma çıkmaya çalıştık. İyi başardığımızı düşünüyorum. Malatya'yı analiz ederken özellikle savunma arkasına paslarla tehlikeli pozisyonlar oluşturduklarını analiz ettik. Oyuncularımızı da iyi hazırladığımızı düşünüyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.