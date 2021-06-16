Ömer Bayram: "İnşallah önümüzdeki 3 sezon yine kupalarla, güzel günlerle geçer"
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Ömer Bayram: "İnşallah önümüzdeki 3 sezon yine kupalarla, güzel günlerle geçer"

Ömer Bayram: 'İnşallah önümüzdeki 3 sezon yine kupalarla, güzel günlerle geçer'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'da sözleşmesi uzatılan Ömer Bayram, çok güzel 3 sene geçirdiğini belirterek, "İnşallah önümüzdeki 3 sezon yine kupalarla, güzel günlerle geçer" dedi.

Galatasaray'da sözleşmesi uzatılan Ömer Bayram, çok güzel 3 sene geçirdiğini belirterek, "İnşallah önümüzdeki 3 sezon yine kupalarla, güzel günlerle geçer" dedi.

Galatasaray ile 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Ömer Bayram, statta düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılılarda güzel günler geçirdiğini belirten Bayram, "Çok güzel üç sene geçirdim Galatasaray'da. İki kupa kazandım. Hocamız bana güvendi, çok güzel günler geçirdim. Camiamıza tekrar teşekkür etmek istiyorum bana inandıkları ve benimle devam etmek istedikleri için. İnşallah önümüzdeki 3 sezon yine kupalarla, güzel günlerle geçer. Herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'ndaki rakipleri PSV Eindhoven'ı de değerlendiren başarılı oyuncu, "Aslında çok mutluyum. Ben Hollanda'da doğdum, büyüdüm. Ailem, arkadaşlarım öğrenince bana mesaj attı. Onların desteğiyle ve oradaki taraftarımızla birlikte turu geçeceğimizi düşünüyorum. Önümüzde kamp var. Çok iyi çalışıp Hollanda'da Galatasaray'ın taraftarıyla birlikte gücünü göstermek istiyoruz. Çok mutluyum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Ömer Bayram: 'İnşallah önümüzdeki 3 sezon yine kupalarla, güzel günlerle geçer'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ömer Bayram: "İnşallah önümüzdeki 3 sezon yine kupalarla, güzel günlerle geçer" - Haberler Spor
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