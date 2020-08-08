Omar Elabdellaoui, Olympiakos'tan ayrıldığını açıkladı Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray ile anlaşması beklenen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, sosyal medya hesabından takımına veda mesajı yayımladı. Olympiakos'un kaptanı olmanın kendisi için bir onur olduğunu söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Bu kulüp sayesinde sporcu olarak en büyük hayallerimden bazıları gerçek oldu. Şampiyonluklar, kupalar kazandım, Avrupa'da oynadım. Avrupa'daki en iyi kulüplerden birinin kaptanı oldum. Şimdi yolları ayırmanın zamanı geldi. Bunu gözlerimde yaşlarla yazıyorum. Bu takımda oynamak ve kaptanlık yapmak kelimelerle tarif edemez. 6 yılda inanılmaz bir macera oldu. Bana olan güveni için başkana teşekkür ederim. Bir futbolcu olarak gelişmeme yardımcı olan antrenörlere, özellikle bugün olduğum oyuncu olmama yardımcı olan Pedro Martins ve ekibine teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Olympiakos ve Atina her zaman kalbimde olacak. Genç bir oyuncu olarak geldim, taraftar olarak ayrılıyorum. Taraftarlara teşekkür ederim. Bize 12. adam oldunuz. Gelecekte tekrar görüşeceğimizi biliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA