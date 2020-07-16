Omar Elabdellaoui kimdir? Omar Elabdellaoui kaç yaşında, nereli? Omar Elabdellaoui mevkiisi ne? Galatasaray, Olimpiakos'ta forma giyen Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattı. Yaşanan gelişme spor dünyasında geniş yankı uyandırırken sporseverler Omar Elabdellaoui mevkiisi ne Omar Elabdellaoui kimdir? Omar Elabdellaoui kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

Yeni sezon için kadrosuna takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi alarak dördüncü transferini gerçekleştirdi. Peki, Omar Elabdellaoui kimdir? Omar Elabdellaoui kaç yaşında, nereli? Omar Elabdellaoui mevkiisi ne? İşte, detaylar…

OMAR ELABDELLAOUİ TRANSFER BEDELİ NE KADAR?

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Olimpiakos'ta forma giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattı. Sözleşme imzalayan ve sarı kırmızılıların dördüncü transferi olan Elabdellaoui, yıllık 1,5 milyon euro alacak.

OMAR ELABDELLAOUİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Aralık 1991

Kaç yaşında: 28yaşında

Nereli: Surnadal Municipality, Norveç

Boy: 1,79 m

Kilo: 73 kg

Kariyer başlangıç tarihi: 2011

Mevkiisi: Sağ bek

Omar Elabdellaoui Yunan kulübü Olympiacos ve Norveç milli takımı için oynayan Norveçli profesyonel bir futbolcudur . Öncelikle bir sağ sırt olarak oynar, ancak aynı zamanda bir orta saha oyuncusu olarak da oynayabilir.

OMAR ELABDELLAOUİ KARİYERİ

16/17/ Olimpiakos

16/17/ Hull

14/15/ Olimpiakos

13/14/ E. Braunschweig

12/13/ Man City U21

12/13/ E. Braunschweig

12/13/ Man City U21

12/13/ Feyenoord

11/12/ Man City Res.

10/11/ Strømsgodset

09/10/ Man City Res.

08/09/ Man City U18

Skeid Oslo U19